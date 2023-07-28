Красноярских школьников в новом учебном году будут кормить две компании

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В Красноярске определились поставщики питания для школ в грядущем учебном году. Красноярская дирекция по организации школьного питания заключила 8 договоров, по одному на каждый район, с двумя фирмами. В Свердловском и Кировском районах будет работать оператор «КрасПит», кормить остальные районы будет «Межрегиональная кейтеринговая компания».

– Как и прежде, будем тщательно следить за работой операторов питания. В этом году мы добавили несколько пунктов в договоры, которые позволят еще более строго контролировать качество и безопасность. Например, требование к входному контролю пищевой продукции с обязательным использованием информационных систем, позволяющих убедиться в безопасности такой продукции, — рассказала глава дирекции по организации школьного питания Ирина Фоминых.

Новое меню для школ пока находится в разработке: операторы должны будут представить перечень блюд до 21 августа. Контракты с обеими компаниями заключены до 31 мая следующего года.