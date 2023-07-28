В Красноярске с операторами школьного питания заключили договоры

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Дирекция по организации школьного питания заключила все 8 договоров с операторами питания. В новом учебном году кормить школьников Красноярска будут две компании: в Свердловском и Кировском районах – «КрасПит», в остальных – «МКК» («Межрегиональная кейтеринговая компания»).

Отметим, конкурсные процедуры проходили в строгом соответствии с действующим законодательством о закупочной деятельности. В них принимали участие компании из Красноярска, Ярославля и Саранска.

Организатор питания должен обеспечить соблюдение принципов здорового питания, гарантировать реализацию сбалансированного меню и выполнение норм санитарного законодательства, реализовать программы производственного контроля, включая лабораторно-инструментальный контроль качества и безопасности еды.

- Как и прежде, будем тщательно следить за работой операторов питания. В этом году мы в соответствии с динамично меняющейся правовой базой, требованиями санитарного законодательства и рекомендациями министерства просвещения добавили несколько пунктов в договоры, которые позволят ещё более строго контролировать качество и безопасность. Например, требование к входному контролю пищевой продукции с обязательным использованием информационных систем, позволяющих убедиться в безопасности такой продукции: «Меркурий», «Честный знак» и другие, - отмечает руководитель дирекции по организации школьного питания Ирина Фоминых.

В новом учебном году операторы питания будут работать с сотней школ города. Во всех учебных заведениях оборудованы пищеблоки для приготовления еды на местах. Операторы позаботятся о том, чтобы во всех школьных столовых был широкий ассортимент горячих блюд, салатов, выпечки и напитков.

Обе компании до 21 августа представят в дирекцию по организации школьного питания меню, которое будет содержать информацию о наименовании блюда, выходе порции в граммах, энергетическую ценность, ингредиентный состав. Согласовать документ должны и администрации учебных заведений.

- Теперь операторам предстоит зайти на объекты, отладить все организационные процессы, в том числе доукомплектовать рабочие коллективы и к 1 сентября обеспечить школьников горячим, вкусным, а, главное, качественным и безопасным питанием. Безусловно, операторы должны оставаться в диалоге с администрацией школ и родительской общественностью. За этим процессом мы также продолжим следить, - отмечает заместитель руководителя главного управления образования Максим Батуров.

Добавим, с началом нового учебного года в школьных столовых продолжится родительский контроль. Для участия в проверках качества школьного питания необходимо обратиться к директору учебного заведения.

Контракты с компаниями, выигравшими тендеры на организацию школьного питания, будут действовать с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024 года.