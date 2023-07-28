В Красноярском крае от гриппа, ОРВИ и ковида нужно вакцинировать до 60 % населения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае от гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предстоит вакцинировать до 60% населения. Такие данные привел главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. Обоснование – опубликованное накануне постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по профилактике в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов».

Согласно данному документу, Красноярскому краю, как и всем другим регионам, нужно стремиться охватить до 60% жителей. Наибольшее внимание уделить лицам из группы риска, это не менее 75%. Включая тех, кто работает в животноводстве и птицеводстве, сотрудников зоопарков, фермеров и тех, кто просто держит на домашнем подворье птиц и свиней.

Руководителям организаций рекомендовано организовать иммунизацию сотрудников против гриппа.