«Не в силе Бог, но в правде!»: в Красноярске священнослужитель обрадовался закрытию бара «Святые ребрышки»

Фото: социальные сети мясного бара

В Красноярске священнослужитель обрадовался закрытию бара «Святые ребрышки». Запись с поздравлением оставил Виталий Вальтер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что летом 2022 года настоятель Храма святого Апостола Андрея Первозванного возмутился из-за названия заведения. Тогда он был «в недоумении, просто в шоке». Он отметил, что несмотря на свободу слова, ни у кого нет права унижать ценности и веру.

Сейчас у Вальтера другие эмоции:

- «Святые ребрышки» завершили свое существование! Слава Богу!

Скриншот: пост Виталия Вальтера в социальных сетях

Мясной бар на Карла Маркса закроется «ввиду сложившихся обстоятельств» уже 31 июля.