Тонущего мужчину спасли в Ачинске

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 июля в Ачинске спасли тонущего 47-летнего мужчину. Об этом пишет служба спасения Красноярского края.

Днем очевидцы заметили, что на реке Чулым в районе понтонного моста тонет человек. На место сразу же выехали спасатели, которые успели вовремя вытащить из воды гражданина. Его эвакуировали на берег.

Также сообщается, что 28 июля краевые спасатели продолжат искать тело 70-летнего мужчины, утонувшего вчера на озере Зеркальное Назаровского района.

– Настоятельно призываем граждан соблюдать меры безопасности при отдыхе у воды, купаться только в разрешенных местах и особое внимание уделять детям, – добавили специалисты.