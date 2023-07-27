Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске

Иван Папенко на суде Фото: Мария ЛЕНЦ

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения Ивану Папенко, подозреваемому в убийстве, надругательстве и разбое. Он проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца.

Напомним, что 34-летний Папенко 22 июля ограбил и убил 16-летнюю девушку в Дивногорске. Перед этим он надругался над своей жертвой. Добавим, что изверг вышел на свободу только 14 июля. Он отбывал 9-летний срок за изнасилование. До этого он сидел за убийство.

Задержали Папенко 25 июля. Он сразу же во всем сознался. Примечательной, что подозреваемый сам попросился в СИЗО, заявив, что не уверен в том, что вновь не совершит чего-то подобного.