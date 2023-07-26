Единственная женщина-кандидат в губернаторы Красноярского края сдала документы в избирком

Фото: Заксобрание Красноярского края

Ирина Иванова сдала в избирком подписи и официально вступила в гонку за кресло губернатора Красноярского края. Она единственная женщина среди кандидатов, причем первая женщина, участвующая в выборах с начала нулевых. Иванова выдвинулась от партии «Зеленые».

Ранее подписи также сдали Максим Маркерт, Михаил Котюков, Андрей Новак и Александр Глисков. Денис Терехов заявил, что ему помешали участвовать в гонке, а Иван Серебряков пока просто не сдал подписи.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в регионе с 8 по 10 сентября. Также в эти дни пройдет единое голосование за депутатов Горсовета Красноярска, краевого ЗС и довыборы в Госдуму.