Изображение: администрация Красноярска

В Красноярске ищут подрядчика для проектирования новой дороги на Бугаче. Об этом сообщает администрация города.

Организации предстоит запроектировать дорогу в IV микрорайоне, где уже приступили к строительству детского сада. Здание будет стоять рядом с самой большой школой за Уралом. Кроме того, здесь должен появиться детский автогородок.

Максимальная цена контракта составила 9,5 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 августа.

Отмечается, что запроектировать объект и получить по нему положительное заключение Госэкспертизы нужно к июлю 2024 года.

– В требованиях к проектированию мы обозначили, что новая дорога должна проходить от территории строящегося садика до нежилого здания на Калинина, 106, иметь надежную систему водоотведения, современные элементы благоустройства, освещение. Проект также должен предусматривать озеленение вдоль дороги. При проектировании нужно предусмотреть все для того, чтобы в учреждения образования было удобно и безопасно добираться как пешеходам, так и автомобилистам, – рассказывает Дмитрий Веретельников, заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства.