Под Красноярском два человека погибли в ДТП с фурой

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Емельяновском районе два человека погибли в жестком ДТП. Как сообщили в полиции, на 757 км автодороги «Сибирь» столкнулись «Хонда Степвагон» и фура МАН. По предварительным данным, водитель фуры выскочил на встречную полосу из-за дорожного ремонта, а после ДТП грузовик вылетел в кювет.

В результате аварии погибли водитель и пассажир «Хонды» 1984 и 1981 годов рождения. Водитель фуры также пострадал, но остался жив.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, на месте аварии работает следственно-оперативная группа МО МВД России «Емельяновский».