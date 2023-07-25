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НовостиПроисшествия25 июля 2023 7:34

На трассе Красноярск - Ачинск произошло смертельное ДТП с участием фуры

Два человека погибли
Вячеслав КУИМОВ
Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

25 июля на трассе Красноярск - Ачинск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Авария случилась днем на 757 километре трассы «Сибирь». Сейчас там идет ремонт дорожного полотна с ограничением скорости и соответствующими знаками. По предварительной версии полиции, 60-летний водитель грузовика МАН выехал на встречку и врезался в «Хонду Степваген». Обе машины вылетели в левый кювет. В «Хонде» погибли водитель и пассажир. Водитель фуры получил травмы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.