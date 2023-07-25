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НовостиПроисшествия25 июля 2023 6:56

С красноярских улиц откачали более 200 кубометров воды

Ночью в городе прошел дождь
Вячеслав КУИМОВ
Фото: городское управление дорог в социальных сетях

Фото: городское управление дорог в социальных сетях

25 июля после ночного дождя с красноярских улиц откачали более 200 кубометров воды. Об этом сообщает городское управление дорог.

Огромные лужи откачивали с улиц Грунтовая, Семафорная, Лесопильщиков, Щорса и переулка Медицинский. Это уже стало городской традицией.

Также водооткачивающая техника и специалисты работали сегодня на проспекте Красноярский рабочий, улице Киренского, Затонской, Мусоргского, Цементников и в других местах. Отмечается, что за раз спецмашина способна набрать от 7 до 10 кубометров осадков.

Работы шли все утро.