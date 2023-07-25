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НовостиОбщество25 июля 2023 4:44

В Красноярске утвердили проект комплексного развития в Николаевке

Общая площадь КРТ составляет почти 18 га
Вячеслав КУИМОВ
Схема: администрация Красноярска

Схема: администрация Красноярска

В Красноярске утвердили проект планировки для территории комплексного развития в Николаевке. Об этом сообщает администрация города в своих социальных сетях.

Общая площадь проекта составляет почти 18 га – это границы улиц Копылова – Пушкина – Бограда – Карла Либнехта – Ленина. Здесь собираются построить многоэтажные дома для 7 тысяч жителей, спорткомплекс, подземные гаражи, парковки, культурный центр и детский сад на 300 мест. Школу на 1280 учащихся будут возводить на улице Бебеля.

Срок реализации территории 12 лет.

После утверждения проекта планировки инвестор может приступать к выкупу у собственников земельных участков и строений.