Спикер красноярского ЗС Додатко одобрил закон о трудовом воспитании школьников

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Спикер ЗС Красноярского края Алексей Додатко высказался про закон о трудовом воспитании школьников. Законопроект накануне был принят в третьем чтении депутатами Госдумы: он предусматривает привлечение учащихся к общественному труду, вроде уборки, высадки деревьев и помощи в социальных учреждениях. Додатко законопроект поддержал:

– Наконец-то отменен ненужный запрет. Мы в детстве дежурили в классах, помогали наводить порядок возле школы, и это абсолютно нормально. Потом такие работы вдруг превратились в какую-то «эксплуатацию детского труда». Мы возвращаемся к правильным традициям, что можно только приветствовать, – заявил спикер ЗС.

Отметим, что школьников и ранее могли привлекать к подобным работам, но только с добровольного согласия их родителей. Если закон будет принят, согласие родителей больше не потребуется. Сейчас документу еще предстоит пройти рассмотрение в Совете Федерации.