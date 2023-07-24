В Минусинске молодожены женятся в старинном особняке 19 века

В Минусинске молодожены женятся в старинном особняке. Фото: пресс-служба правительства края

В Минусинске в старинном двухэтажном особняке конца 19 века – доме купца Ивана Борисова – открылся новый Дворец бракосочетания.

Объект культурного наследия был отреставрирован в рамках подготовки к 200-летнему юбилею южной столицы региона. Реконструкция была комплексной: восстановлен фасад и кровля, кованый балкон, заменены коммуникационные сети, окна и двери, установлены новые ворота, внешняя подсветка.

На первом этаже здания – холл и административные помещения. А вот торжественные регистрации брака будут проводиться в главном зале на втором этаже. Там же находятся комнаты жениха и невесты. Во внутреннем дворике - фотозона.

Кстати, первая же пара, которая зарегистрировала здесь свой брак, имеет самое прямое отношение к Дворцу - Евгений Щербинин участвовал в восстановлении объекта, а затем привел сюда свою избранницу Елизавету. Глава Минусинска Андрей Первухин одним из первых поздравил молодоженов и поблагодарил строителей за качественную работу.