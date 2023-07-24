Два человека погибли на красноярской железной дороге за минувшую неделю. Еще один пострадал. Об этом рассказали сегодня, 24 июля, в КрасЖД.

Первый наезд произошел 18 июля рядом с платформой Пугачево. Мужчина вышел на пути перед электричкой, его увидел машинист и успел применить экстренное торможение. Пострадавший получил травмы.

19 июля около платформы Луговая машинист пассажирского поезда заметил человека на путях. Было применено экстренное торможение, но состав успел проехать почти километр до полной остановки. Наезда избежать не удалось – мужчина погиб.

Ситуация повторилась 23 июля возле станции Кача. Снова человек на путях и снова экстренное торможение. Под колесами поезда погибла женщина.

– За формулировкой "наезда избежать не удалось" - горе родных, стресс машинистов, сделавших все, чтобы предотвратить трагедию. Но во всех случаях люди оказывались на путях перед приближающимся поездом, – добавили в КрасЖД.