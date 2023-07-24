В Красноярске загорелись постройки возле гипермаркета «Лента» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске загорелись постройки возле гипермаркета «Лента», расположенного на правобережье на улице Мичурина. Густой черный дым был виден издалека, поэтому изначально у горожан сложилось ощущение, не в самом ли гипермаркете произошло возгорание. Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю уточнили «Комсомольской правде»-Красноярск: нет, торговый центр целый и невредимый.

Как оказалось, на самом деле вспыхнули надворные строения в частном секторе, расположенном возле гипермаркета. Пожарные уже локализовали огонь на площади 85 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. О погибших и пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, будут выяснять специалисты.