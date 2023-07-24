Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

В Лесосибирске мошенники хотели украсть 200 тысяч рублей у 85-летней женщины. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

19 июля в полицию обратились 3 пожилых женщины. Две из них сказали, что их пытались обмануть по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», но на уловки негодяев они не попались. Третья горожанка, которой уже 85 лет, пошла на контакт со злоумышленниками и передала им 200 тысяч рублей для «помощи внуку».

Сотрудники уголовного розыска смогли задержать курьера-мошенника. Он пытался перевести деньги своему «работодателю». Позже мужчина пояснил, что ему пришлось пойти на такую «подработку» из-за финансовых трудностей. На него завели уголовные дела по статьям «Покушение на мошенничество» и «Мошенничество».

Деньги были возвращены потерпевшей.