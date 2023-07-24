В Ужуре сотрудники полиции пришли на помощь пострадавшим в жестком ДТП

Сотрудники ППС, которые оперативно помогли пострадавшим. Фото: МВД Красноярского края

20 июля в Ужуре Красноярского края сотрудники полиции пришли на помощь пострадавшим в жестком ДТП. Об этом сообщает региональное МВД.

Авария произошла вечером. На улице Ленина столкнулась «Газель» с автомобилем ВАЗ-2114. Хэтчбек оказался очень сильно покореженным, травмы получили 31-летний водитель и его 62-летняя пассажирка. Самостоятельно женщина выбраться не могла – ее ногу зажало деформированной дверью. На помощь пострадавшим приехали сотрудники ППС, которые в этот момент были на патруле и увидели большое скопление людей возле разбитых машин.

Полицейские сразу же сообщили об аварии, вызвали скорую и спасателей, помогли выбраться водителю «Лады» из салона. Женщину пришлось доставать с помощью служебного УАЗа и троса. Стражи порядка деблокировали дверь разбитой легковушки и вытащили пассажирку.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Их жизням ничего не угрожает.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.