В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии осужденного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае осужденный пустился в бега и тем самым заработал себе новый срок. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУФСИН России по краю, осужденный Никитин отбывал наказание за кражу в колонии-поселении № 48 (она расположена в поселке Нижний Ингаш).

Однако идти по пути исправления сидельцу, видимо, наскучило. 30 апреля в 14:30 во время проверки обнаружилось его отсутствие на территории колонии. Был объявлен поиск с подключением всех силовых служб. Нашли беглеца 2 мая в поселке Тарутино Ачинского района.

В настоящее время он пока находится в следственном изоляторе. А когда приговор вступит в законную силу, сменит «место жительства» на новое – ему предстоит провести 2 года 2 месяца в колонии строгого режима.