В Минусинске простились с офицером, погибшим в зоне проведения СВО

Фотография: администрация Минусинска

В зоне проведения СВО погиб 33-летний офицер Владимир Чепа. Об этом сообщили в администрации Минусинска Красноярского края.

Владимир Чепа родился 22 апреля 1990 года, учился в Быстрянской школе №15, а в 2008 году поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. В 2013 году отправился на службу в Севастополь.

С 2019 по 2022 год он был заместителем командира разведывательного батальона по вооружению. В 2022 году стал командиром батальона.

Погиб 12 июля 2023 года в Запорожской области.

Прощание с офицером прошло 23 июля в центре культурного развития Минусинска.