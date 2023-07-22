Красноярский эпидемиолог заняла третье место на Всероссийском конкурсе врачей

Замглавврача по эпидемиологической райботе ФМБА Екатерина Кравченко заняла третье место Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший санитарный врач». Об этом сообщает пресс-служба красноярского ФМБА.

Конкурс проходил в три этапа: на уровне медучреждений, затем через отбор специальной комиссии, а на третьем этапе проходило уже заседание Центральной конкурсной комиссии, которая и определяла победителей.

- В ФСНКЦ ФМБА России врач-эпидемиолог Екатерина Кравченко работает с 2012 года. Специалист регулярно принимает участие в конференциях и медицинских форумах, занимается научной деятельностью, на данный момент пишет диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, - передают в пресс-службе медицинской организации.