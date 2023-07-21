На Красноярскую железную дорогу прибыл студенческий стройотряд. Фото: КрасЖД

На Красноярскую железную дорогу прибыл студенческий стройотряд. Сотня будущих специалистов, учащихся Красноярского института железнодорожного транспорта и Боготольского железнодорожного техникума. Они будут работать на объектах инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускных способностей Восточного полигона, на станциях Красноярской магистрали – Красноярск, Ачинск, Боготол, Мариинск и Абакан. До конца августа.

Всего сформировано 5 студенческих бригад. Фронт работ - сборка и укладка рельсошпальной решетки, строительство инженерных сооружений, монтаж станционного оборудования (светофоров и стрелочных переводов). Перед этим они прошли предварительное обучение и сдали экзамены. Всех обеспечили фирменной спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты. Работой студотрядовцев руководят опытные наставники.

Летом текущего года на БАМе и Транссибе производственную практику проходят более 2500 тысяч студентов – железнодорожников.