Фото: администрация Красноярска

21 июля в Красноярске приступили к ремонту деформационных швов на мостах через Качу и Мичурина. Об этом сообщает городская администрация.

Водителям нужно обратить внимание, что на объектах частично перекрыли движение. На Брянской (в районе выезда из города) закрыто 2 полосы из 4, а на Мичурина сейчас работают 3 из 6. Ремонт начался еще в 2022 году, но завершить его планируют только в этом дорожном сезоне.

До 10 августа на мосту в районе Брянской, 280а специалисты будут работать на одной половине проезжей части, после им предстоит перейти на другую. На Брянской, 140, осталось укрепить опору и восстановить тротуары. Также работы продолжаются на мосту по улице Перенсона.

Дорожники обещают успеть все закончить до конца августа, однако по контракту срок окончания ремонта – 1 ноября.