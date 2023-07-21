Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 июля 2023 7:38

Михаил Котюков пригласил в Красноярский край министра здравоохранения РФ

Михаил Мурашко может приехать уже в августе
Вячеслав КУИМОВ
Фото: тг-канал Михаила Котюкова

Фото: тг-канал Михаила Котюкова

Михаил Котюков пригласил в Красноярский край министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Об этом врио губернатора сообщил сегодня, 21 июля, в своем тг-канале.

На рабочей встрече Котюков обсудил с Мурашко ситуацию в здравоохранении региона. Отмечается, что эта тема очень сильно волнует жителей края в социальных сетях.

– Пригласил министра в августе приехать к нам в край. Вместе будем разбираться в вопросах, о которых вы пишете, – написал глава Красноярского края.