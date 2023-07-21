Красноярец обвинил бросившую его девушку в краже 1,7 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска бросила любимая девушка. С кем не бывает. Однако 48-летний мужчина не захотел мириться с этим и заявил в полицию, что она украла у него – 1,7 миллиона рублей. Якобы такая огромная сумма пропала у него с карты.

Сыщики предупредили мужчину о последствиях дачи ложных показаний (они всех предупреждают – это в рамках процессуальных норм). Однако он настаивал на своем обвинении. Полицейские нашли девушку. Она удивилась: у ее бойфренда никогда не было таких денег. И вообще она ничего у него не брала.

Затем выяснилось: пара распивала алкоголь, поссорилась. Обиженная дама хлопнула дверью и ушла ночевать к сестре. Мужчина наутро проспался, стал ей звонить – она не отвечает на телефон. Тогда он решил придумать эту историю, чтобы сотрудники разыскали его возлюбленную. Вместе с девушкой парень нашел уголовное дело за заведомо ложный донос о преступлении.