Фото: прокуратура Красноярского края
В Красноярске замдиректора охранной фирмы будут судить за незаконный оборот оружия. Об этом сегодня, 21 июля, пишет краевая прокуратура.
Оказалось, что мужчина, проработавший 20 лет в этом бизнесе, пренебрегал правилами и выдавал оружие по собственному усмотрению. Он знал, что у трех его работников нет никаких разрешений на хранение и ношение служебного оружия, однако в апреле 2023 года все-таки передал им пистолеты ИЖ-71 и патроны. После этого охранники сопровождали автомобили службы инкассации.
В отношении 41-летнего заместитель руководителя было заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.