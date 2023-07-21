Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске замдиректора охранной фирмы будут судить за незаконный оборот оружия. Об этом сегодня, 21 июля, пишет краевая прокуратура.

Оказалось, что мужчина, проработавший 20 лет в этом бизнесе, пренебрегал правилами и выдавал оружие по собственному усмотрению. Он знал, что у трех его работников нет никаких разрешений на хранение и ношение служебного оружия, однако в апреле 2023 года все-таки передал им пистолеты ИЖ-71 и патроны. После этого охранники сопровождали автомобили службы инкассации.

В отношении 41-летнего заместитель руководителя было заведено уголовное дело по статье «‎Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»‎. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.