В Красноярском крае выявили вспышку бешенства

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17 июля в селе Вознесенка Ермаковского района зафиксировали вспышку бешенства. Об этом сообщает Россельхознадзор Красноярского края.

Заболевшим животным оказалась собака. Главе региона направлено представление о введении карантина. Сейчас специалисты ликвидируют очаг смертельного заболевания.

- Бешенство – особо опасное заболевание, общее для человека и животных. Основные переносчики вируса — дикие животные (волки, лисы, дикие кошки, рыси, летучие мыши, ежи, грызуны), сельскохозяйственные животные и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным, - напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.