Заместитель генпрокурора РФ провел заседание коллегии прокуратуры Хакасии

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19 июля в Абакане заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провел заседание коллегии прокуратуры Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Прокурор Хакасии Сергей Фирсов отчитался перед Демешиным за полугодие работы ведомства. Так, после вмешательства прокуратуры были погашены долги по зарплате свыше 1 тысячи гражданам на сумму более 15 млн рублей; из аварийного жилья переселено 197 человек; 134 получили жилье; бизнесменам выплатили долги по контрактам на 106 миллионов рублей. По требованию ведомства 687 нормативных актов были скорректированы.

Дмитрий Демешин же в свою очередь поручил прокурорам обратить внимание на оставшиеся проблемы. Все еще необходимо расселение людей из более 140 аварийных домов; проследить за нормативным расходованием денег при реализации 10 нацпроектов, кассовое исполнение которых составляет 35,1 %. Кроме того, своего жилья ждут 2 196 человек – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Также более 300 семей ждут свои земельные участки, положенные по закону.