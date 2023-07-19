Экс-глава Красноярска Сергей Еремин идет в депутаты Госдумы Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший глава Красноярска Сергей Еремин собирается баллотироваться в депутаты Государственной думы. Информация появилась на официальном сайте Избирательной комиссии Красноярского края:

«19 июля в Избирательную комиссию Красноярского края, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Государственной Думы по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56 представлены документы о выдвижении кандидата от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергея Еремина».

Добавим, что год назад, когда красноярцы считали, что он собирается выдвигаться на второй срок и останется в кресле мэра краевой столицы, отметим – популярного мэра – Сергей Еремин вдруг сложил с себя полномочия и перешел на работу в правительство края. Сейчас, видимо, решил попробовать себя в новом деле.