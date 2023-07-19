В Туве снимается художественный фильм «Черный камень». Фото: министерство культуры Тувы

В Туве снимается полнометражный художественный фильм, рабочее название которого «Черный камень». В нем будет показана история жизни тувинского шамана. Большая часть съемочной команды имеют самое прямое отношение к здешним местам. Так, возглавляет съемки тувинский режиссер Виталий Петров, выпускник знаменитого ВГИКА. Главную мужскую роль исполняет артист Тувинского государственного театра кукол Чингис Ооржак, женскую роль – актриса Тувинского национального музыкально-драматического театра Салбак Тюлюш. Поддержку показывает правительство республики. Да и сам фильм снимается на тувинском языке, его потом планируют вывозить на фестивали.

Отметим, что региональное и национальное кино – явление самобытное и очень интересное. Например, в Республике Саха (Якутия) уже много лет выдают фильмы, которые отличаются малым бюджетом, но весьма интересным сюжетом, вплетенным в местных колорит. Многие из них можно с полной уверенностью назвать шедеврами. Они завоевывают награды в том числе на международных кинофестивалях.