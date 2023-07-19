В Красноярске большая крыса терроризирует супермаркет. Фото: соцсети Юлии Сорокиной

В Красноярске большая крыса терроризировала целый супермаркет и жителей дома №121 на улице Красной Армии, где и расположена торговая точка. Рассказала об этом журналист и блогер Юлия Сорокина. А ей об этом сообщила подписчица, даже сделала фотографию: хвостатая нахалка сидит прямо на торговой полке и пожирает охлажденную курицу.

Очевидица прокомментировала, что обратилась к сотруднице, которая фасовала товар неподалеку, а в курсе ли та про крысу. На что был ответ: да, в курсе, но отраву крыса есть не хочет. Логичный вопрос: а службу по отлову грызунов вызывали?

После публикации информации отозвались представители торговой сети. Признали: да, есть нарушения – будут разбираться с персоналом супермаркета. Но уже вызвали службы, закроют магазин на двойную дезинфекцию и дератизацию. Это было накануне, 18 июля.

Как уточняет Юлия Сорокина, сегодня, 19 июля, супермаркет уже открылся. Работы, со слов руководства, были проведены ночью. Однако подписчики продолжают уверять: ничего не изменилось, даже полки не помыты, только курицу убрали с нижних полок.

Интересно, где сама нарушительница спокойствия, удалось изловить? Так-то крысам высота нипочем.