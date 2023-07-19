Житель Тувы нарушил ПДД и заявил об угоне, чтобы не платить штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель тувинского поселка Каа-Хем попал под уголовное дело за ложный донос. Молодо-зелено, всего 21 год – не подумал, что шутить с полицией будет себе дороже. Как все случилось, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще 17 марта этого года к правоохранителям обратился студент одного из техникумов Кызыла. Заявил, что ночью у него украли «ВАЗ-2114», который он якобы припарковал возле дома. Ущерб молодой человек оценил в 250 тысяч рублей.

Сыщики начали выяснять обстоятельства и докопались до истины. Студенту пришлось признаться: да, катался в ночь на 17 марта за рулем своей машинф, нарушил правила дорожного движения. Что делать? К тому же водительских правд у парня никогда не было! Он бросил машину возле села Сукпак и сбежал. Интересно, он сам додумался до этого или кто-то подсказал? За ложный донос ему грозит до двух лет лишения свободы. Дело ушло у суд на рассмотрение.