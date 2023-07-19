В Красноярске машина зацепилась бензобаком и сгорела полностью. Фто: ЧП Красноярск

В Красноярске минувшей ночью сгорела машина. К счастью, водитель не пострадал. Случилось это накануне, 18 июля, на правобережье, на улице 60 лет Октября. По данным МЧС, сообщение на телефон экстренной службы поступило в 22:03. Пять пожарных с одной цистерной тушили пламя в течение часа.

По предварительной версии, которую озвучили очевидцы в паблике «ЧП Красноярск», автомобилю на ходу пробило бензобак металлическим углом, валявшимся на дороге. За машиной потянулась огненная полоса, затем пламя охватило ее за считанные минуты.

Кого теперь винить в этой ситуации? Владельца автомобиля, который был невнимателен на дороге? Дорожные службы за недостаточное освещение? Или того, кто потерял металлический уголок?