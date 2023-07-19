В Хакасии в отделении полиции скончался подозреваемый в краже телефона

В Хакасии в отделении полиции скончался подозреваемый Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском городе Черногорске в отделении полиции скончался мужчина, подозреваемый в краже. В пресс-службе республиканской полиции прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск эту информацию.

Известно следующее: 17 июля в дежурную часть поступило заявление о краже сотового телефона. На следующий день, 18 июля, по подозрению был задержан 48-летний местный житель. Его доставили в отдел. Предварительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В фойе ему стало плохо, он упал.

- Сотрудники полиции незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место врачи, констатировали смерть гражданина, - рассказали в ведомстве. Назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение.