Ливень размыл недавно отремонтированную дорогу в Красноярске

Фото и видео: Владислав Логинов

В Красноярске ремонт на улице Аральской не прошел проверку качества: первый же серьезный ливень размыл дорогу, на асфальте скопились крупные лужи. Примечательно, что подрядчик буквально недавно провел на улице ремонт, однако работы еще не были приняты властями.

– Ещё в мае, «заходя» на Аральскую, обозначил подрядчику строгие критерии оценки качества работ на городской улично-дорожной сети. Сейчас работы на Аральской завершены, но объект не принят. Первый сильный дождь стал проверкой качества. На одном из участков скопилась вода. Вчера депутат Горсовета Виталий Бондарев, куратор ремонта этой дороги, отправил видео, которое говорит само за себя, – отметил мэр Владислав Логинов.

Градоначальник поручил первому заму Вадиму Войцеховскому заняться проблемной дорогой: чиновник вместе с районным главой составит реестр претензий к подрядчику, который тому придется устранять.