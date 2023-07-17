В Красноярске распространяют фейки о зараженных туристах, прилетевших из Египта

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Ряд СМИ и групп в соцсетях сообщил о неизвестной болезни, которой заразились туристы из Красноярска в Египте. Заболевание якобы выявили среди 18 человек, которые вернулись домой с отдыха. Характер и симптомы заболевания при этом не уточняются.

Глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев опроверг эти сообщения. По его словам, на территории Красноярского края не было зафиксировано ни одного случая неизвестных заболеваний, тем более среди туристов.

При этом слухи о неизвестной болезни появились не на пустом месте: как рассказали в Роспотребнадзоре, заболевание было выявлено в египетской провинции Кена и по симптомам схоже с лихорадкой денге. Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль в отношении прибывающих из Египта в Россию рейсов и выпустило предупреждение для туристов, но о заражении лихорадкой россиян пока не сообщалось.