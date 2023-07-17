Газификация Красноярска начнется к 2028 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Газификация Красноярска и Красноярского края ориентировочно начнется к 2028 году. Такое заявление сделал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак во время своего визита. Речь идет о снижении экологической нагрузки на крупные города, путем перевода коммунальной сферы и производств на альтернативные источники энергии.

- В настоящее время компания «Газпром» корректирует вместе с регионом топливно-энергетический баланс, уточняет объемы потребления. Начаты работы по определению маршрута прокладки газопровода и изыскательские работы. Мы стремимся в ближайшем будущем реализовать этот проект совместно с министерством энергетики РФ и с Газпромом. Сейчас ориентировочные сроки – это 2028 года, то есть к празднованию 400-летия Красноярска. Такие задачи поставлены, - сказал он.

Из этого напрашиваются очевидные выводы: если о газификации не говорят много и часто, это не означает, что работы не ведутся.