Фото: «КрасКом»

В Красноярске 18 июля десятки домов останутся без холодной воды. Об этом сообщает «КрасКом» в социальных сетях.

Подача воды будет остановлена с 10:00 до 20:00. Отключение коснется жителей Железнодорожного района по адресам:

- улица Калинина, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 25, 27, 29, 31а, 31б, 33, 33а 33б, 35, 35а, 35д, 37;

- Камская, 1, 3, 5;

- Комбайностроителей, 3, 7, 11, 13, 18, 22, 30, 32;

- Лизы Чайкиной, 4, 5, 15, 17, 34, 36, 40, 42;

- Комбайностроителей, 5;

- и дома частного сектора на улицах Станиславского, Комбайностроителей и Калинина.

Красноярцев просят сделать запас холодной воды на этот день. В «КрасКом» обещают подвозить воду в автоцистернах с 14:00 по 16:00.

Подробную информацию можно узнать по телефону диспетчерской службы: 211-39-63.

Напомним, что 3 июля на Калинина начали восстанавливать водопроводное кольцо, которое было «разорвано» зимой 2023 года. Сейчас работы завершены, однако кольцо еще нужно подключить. Для этого и приостанавливают подачу воды.