Фото: МЧС по Республике Хакасия

16 июля жительница Хакасии хотела пожарить шашлыки и случайно спалила крышу соседского дома. Об этом сообщают в региональном МЧС.

Неудачный пикник состоялся вечером в селе Аскиз. Как выяснили специалисты, жители частного сектора поставили свой мангал слишком близко к надворной постройке. Внезапные порывы ветра смогли занести угли на двухквартирный соседский дом, а после этого начался крупный пожар. К счастью, никто не пострадал. Семь человек успели эвакуироваться из дома самостоятельно еще до приезда огнеборцев.

Приехавшие пожарные ликвидировали огонь за 41 минуту. Площадь возгорания составила 158 кв. м.

Теперь виновницу ждет штраф 40 тысяч рублей и возмещение ущерба соседям.