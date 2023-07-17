На юге Красноярского края пьяная девушка угнала автомобиль и уехала купаться

Но юге Красноярского края пьяная девушка угнала автомобиль и уехала купаться. Фото: МВД

На юге Красноярского края – в поселке Курагино – девушка угнала автомобиль своего знакомого. Замыслы у дамы были грандиозные – на закате она поехала за рулем чужой машины на реку купаться. При этом она была в состоянии глубокого подшофе. А теперь ей грозит уголовное наказание, ведь по заявлению владельца полиция завела на купальщицу уголовное дело.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел еще в начале июня. 44-летний житель Курагино приехал к своей знакомой. Выпивали, весело провели время. Затем мужчина проявил свою гражданскую ответственность – пьяным за руль не сел, а вызвал такси, чтобы добраться до дома. Причем свою машину он оставил во дворе девушки, понадеялся на ее честность. И ключи от машины тоже. Планировал забрать на следующий день.

Девушка, долго не думая, села за руль и помчалась на реку купаться. Но по пути ее остановил наряд ДПС. Провели алкотест, проверили автомобиль. Так и выплыла на свет правда.