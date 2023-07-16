Два человека погибли при пожаре в Назаровском районе

Фото: СК

В ночь на 16 июля в Назаровском районе при пожаре погибли два человека - 60-летняя женщина и 48-летний мужчина. Как сообщают в СК, проводится проверка.

Все произошло около 3 часов ночи. Семейная пара употребляла алкоголь и не уследила за печкой. Дом загорелся практически моментально. Очаг возгорания расположен под потолочным перекрытием смежной стены бани и спальной комнаты дома.

Позднее пожарные обнаружили тела мужчины и женщины – по всем признакам смерть наступила от отравления продуктами горения.