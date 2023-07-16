В Красноярском крае за сутки утонуло 3 человека

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае 15 июля утонули трое взрослых мужчин. Как рассказали в МЧС, с начала сезона количество погибших на воде достигло 40 человек.

Первая трагедия произошла на несанкционированном пляже на Богучанском водохранилище. Очевидцы рассказали, что мужчина нырнул во время купания под воду и обратно уже не вынырнул.

Второй случай гибели - на озере-парке «Октябрьский» в Красноярске. Тело обнаружили, передали сотрудникам полиции. Купаться в этом месте также запрещено.

Третий мужчина утонул в Балахтинском районе на Красноярском водохранилище. Тело пока не найдено.