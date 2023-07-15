Житель Тувы застрелил брата. Фото: СК

Житель Тувы застрелил своего двоюродного брата. Судить его будут не только за убийство, но и за незаконное приобретение и хранение оружия. Дело уже передано в суд на рассмотрение. В пресс-службе республиканского следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой кровавой истории.

Трагедия произошла на чабанской стоянке в местечке «Кара-Хая» Барун-Хемчикского района в апреле 2022 года. Владелец стоянки, он же обвиняемый, хранил там охотничий самозарядный карабин и патроны, которые достались ему по наследству от какого-то родственника. Разрешение на это не имел.

Когда к нему приехал двоюродный брат (может отдохнуть или помочь по хозяйству) мужчины устроили пьянку. И в какой-то момент произошла ссора. Да такая, что хозяин стоянки принес ружье и выстрелил в гостя. Один выстрел в грудь и потерпевший скончался на месте.