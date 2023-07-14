Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

14 июля в Шушенском районе в ДТП погиб водитель мопеда. Об этом пишет ГИБДД по Красноярскому краю.

Все произошло в 11 часов утра на 653 километре автодороги «Енисей». По предварительной версии полиции, 23-летний мужчина на мопеде «Ямаха» выезжал с прилегающей территории. Он не уступил дорогу автомобилю «Лексус» и врезался в него. От полученных травм водитель мопеда скончался на месте.

Также сообщается, что погибший не обучался в автошколе. Мужчина приобрел транспортное средство всего две недели назад.