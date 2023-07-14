Фото: ГП по Сибирскому федеральному округу

На север Красноярского края приехал заместитель генерального прокурора России. О визите сообщили в ГП по Сибирскому федеральному округу.

Дмитрий Демешин посетил одну из самых северных точек страны – остров Большевик. Там он провел личный прием специалистов компании «СЕЗАР-Арктика», которые работают в суровых условиях вахтовым методом. Отмечается, что в мероприятии также принял участие Роман Тютюник, краевой прокурор.

Демешин дал оценку соблюдению работодателями требований безопасности и охраны труда. Региональной прокуратуре было поручено незамедлительно организовать проверку в организации.

Фото: ГП по Сибирскому федеральному округу

Помимо этого, заместитель генпрокурора успел осмотреть территории побережья моря Лаптевых, мыса Челюскин и заповедника «Большой Арктический». Там до сих пор можно найти различные отходы от активного освоения Арктики в советский период.

Прокурору края было поручено наладить постоянный экологический мониторинг ситуации. С этим будут помогать региональные власти, Русское географическое общество и активисты проекта «Чистая Арктика». В рамках нацпроекта «Экология» должны быть разработаны предложения по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Вся информация об экологических проблемах уже направлена Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации.