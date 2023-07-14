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НовостиОбщество14 июля 2023 8:42

В Красноярске начался ремонт дороги на улице Гладкова

Все работы планируют завершить до конца августа
Вячеслав КУИМОВ
Фото: тг-канал «Управление дорог | Красноярск»‎

Фото: тг-канал «Управление дорог | Красноярск»‎

В Красноярске начался комплексный ремонт дороги на улице Гладкова. Об этом сообщили в городском управлении дорог.

Работы идут на участке от кольца Предмостной Площади до Семафорной. Сегодня, 14 июля, специалисты меняют бортовые камни. Всего нужно будет заасфальтировать 1,1 км дороги. Ремонт затронет и две автобусные остановки «Детская поликлиника» – их перенесут на 40 метров в сторону Предмостной площади.

Дорожники планируют завершить все работы до конца августа.