Скриншот: видео прокуратуры Красноярского края

14 июля в Красноярске экс-руководителя краевого фонда соцстрахования приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

С декабря 2021 по январь 2023 Сергей Москвин получил от трех бизнесменов взятки на общую сумму 1 миллион 658 тысяч рублей. За эти деньги бывший руководитель заключил госконтракты на 190 миллионов рублей с фирмам-санаториями. Санатории «Озеро Учум» в Ужурском районе, минусинский «Бальзам» и ачинский «Родник» успели распределить более 6,5 тысячи путевок на срок от 18 до 21 дней. Некоторые взятки передавались наличными, а часть была спрятана в пакетах с продуктами и коробках с овощами.

Отмечается, что Москвин заключил с прокурором края досудебное соглашение о сотрудничестве, передав информацию о взяткодателях.

Директор санатория «Озеро Учум» заплатил экс-руководителю краевого фонда соцстрахования 1,1 млн рублей за «помощь с контрактами». Компания оперативно получала информацию об аукционах, а их возможных конкурентов «отсеивали». По такой же схеме работали руководители «Родника» и «Бальзама». Владельцы санаториев заплатили 200 тыс. и 308 тыс. рублей.

Помимо тюремного срока, осужденный должен будет заплатить штраф в 4,5 млн рублей. Также ему запретили занимать определенные должности на 5 лет.

В отношении двух предпринимателей уголовные дела находятся в стадии расследования. Третий фигурант освобожден от ответственности, так как сам сообщил о даче взятки и сотрудничал со следствием.