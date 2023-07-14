В Минусинске после жуткого ливня с ветром затопило машины и отключился свет

Фото: Взгляд Инфо

По Минусинску 13 июля прошел жуткий ливень с серьезным ветром. Как рассказывают очевидцы тг-каналу «Взгляд Инфо», затопило несколько улиц, многие машины оказались по капот в воде. Часть из них просто глохли посреди дороги и не могли ехать дальше.

Возле дома на Повстанской асфальт не выдержал потоков воды и провалился. Как рассказывают жители, вода шла под дом. Аварийная служба появилась на месте через 40 минут.

Из-за рухнувших деревьев, во многих домах было отключено электроснабжение. Сейчас его восстанавливают специалисты, в часть домов уже вернулся свет.

Не обошло затопление и жилые дома – в одном из подъездов люди оказались по щиколотку, а то и выше, в воде.

Отметим, что по прогнозам синоптиков такая непогода может длиться еще около суток – 14 июля ожидаются грозы, сильный ветер с порывами до 25 м/с и град.