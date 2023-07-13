В Канском районе завершен ремонт автодороги Канск – Тасеево – Устье

Фото: КРУДОР

В Красноярском крае завершен ремонт еще одной дороги. Об этом сегодня, 13 июля, сообщили региональные дорожники.

Специалисты трудились в Канском районе на участке трассе Канск – Тасеево – Устье. Всего было отремонтировано 7 километров дороги, а общая стоимость работ составила 119,6 миллионов рублей. Все деньги были выделены из бюджета Красноярского края. Ремонт выполнен в рамках нацроекта «Безопасные качественные дороги»

– До проведения работ участок дороги с 9 по 16 км находился в неудовлетворительном состоянии. К нам поступали жалобы от местных жителей, – заявил Юрий Васильев, первый заместитель руководителя КГКУ.

Приемку выполненных работ провели представители Общественного контроля. Замечаний у них не нашлось.

Отметим, что аналогичные работы пройдут еще на двух объектах в Канском районе. Ремонтировать будут первые 4 км автодороги Большая Уря - Малая Уря и участок с 8 по 14 км дороги Анцирь - Мокруша – Георгиевка. Последний объект сдадут в следующем сезоне.