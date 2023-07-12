Ленинский район Красноярска возглавил антирейтинг по числу засоров канализации

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В Ленинском районе Красноярска зафиксировали больше всего случаев засорения канализации. Как рассказали в «КрасКоме», с начала года там устранили 1454 засора. По сравнению с прошлым годом число вызовов выросло на полторы сотни.

Как рассказали в компании, засоры связаны с тем, что жители используют свои унитазы не по назначению: скидывают в них средства личной гигиены, влажные салфетки, ватные палочки, нетканые материалы и прочий мусор.

На втором месте по количеству засоров оказался Советский район, на третьем Кировский. И там и там за год также выросло число случаев с засорами.